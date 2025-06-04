Sony проведет 40-минутную презентацию игр для PlayStation 5

Компания Sony анонсировала очередную презентацию State of Play, которая пройдет 5 июня в 00:00 по московскому времени.

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Мероприятие продлится 40 минут и будет посвящено грядущим играм для PlayStation 5. Подробности о тайтлах Sony пока не раскрывает, однако журналисты Wccftech ожидают дебютный трейлер Resident Evil 9, а также новый геймплей Phantom Blade Zero и Ghost of Yotei.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале PlayStation и на Twitch. Это мероприятие может стать одним из главных инфоповодов июня, особенно на фоне грядущих анонсов в рамках Summer Game Fest 2025.

Напомним, что чуть позже, 8 июня, состоится презентация Xbox с новинками для консоли Microsoft.