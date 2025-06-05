RX 9060 XT на 6% медленнее RTX 5060 Ti в FullHD

Специалисты Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в современных играх и сравнили её с конкурентами.

© Ferra.ru

В FullHD-разрешении в проектах с классической растеризацией карта оказалась в среднем на 6% медленнее NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ, но на 4% опередила RX 7700 XT. В 1440p отставание от 5060 Ti сократилось до 1%, а преимущество над 7700 XT осталось тем же.

Однако в играх с трассировкой лучей RX 9060 XT показала себя гораздо хуже: в семи тайтлах с RT и FullHD новинка уступила RTX 5060 Ti на 20%. Все карты тестировались на системе с Ryzen 9800X3D.

© YouTube

© YouTube

© YouTube

Итог таков: RX 9060 XT предлагает неплохую производительность в обычных играх, особенно в FullHD, но при включённой трассировке лучей серьёзно уступает конкуренту от NVIDIA.