ИИ научили генерировать уровни в компьютерных играх

В России разработали ИИ, который автоматически создаёт уровни в видеоиграх

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Студентка РТУ МИРЭА Екатерина Захарова создала систему на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматически генерировать уровни и ландшафты для видеоигр. Это новшество может сократить время разработки игрового контента на 50–70%, сообщили в пресс-службе университета. Система работает с популярными игровыми движками Unity и Pygame, что делает её удобной для разработчиков.

Основу технологии составляют генеративно-состязательные сети и процедурная генерация, которые вместе создают разнообразные структуры и типы местности. Захарова отметила, что новая система позволяет авторам сосредоточиться на геймплее, а не на рутинной работе по созданию окружения, что ускоряет весь процесс разработки. Такой подход особенно актуален сейчас, когда растёт спрос на уникальный, персонализированный игровой контент.

По словам разработчицы, сейчас многие проекты используют либо ручную работу, либо простую процедурную генерацию уровней, но их система объединяет эти методы и при этом может обучаться на собственных изображениях. В пресс-службе университета добавили, что аналогов с такой гибкостью и возможностью интеграции в разные движки пока нет, что выделяет эту разработку на фоне других решений.