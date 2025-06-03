Разработчик игры "Мир танков" признан экстремистской организацией

Таганский суд Москвы во вторник, 3 июня, признал деятельность игровой компании «Леста Игры»* экстремистской на территории России.

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Компания владеет компьютерными играми «Мир танков» (ранее World of Tanks), «Мир кораблей» и «Tanks Blitz».

Компания будет включена в реестр экстремистов Росфинмониторинга, а ее юридические лица переданы в доход государства. Это может привести к запрету на распространение игр «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz на территории РФ.

Представители компании заявили, что их деятельность соответствует законодательству России и Беларуси, поэтому они не видят причин для опасений.

Решение суда вступает в силу незамедлительно, передает ТАСС.

До этого суд арестовал активы владельца компании «Леста игры»*. Тогда в компании заявили, что ее руководство в курсе сложившейся ситуации и «проблема решается».

*Компания признана экстремистской и запрещена на территории России.