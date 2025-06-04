Sega выпустила очередной трейлер Shinobi: Art of Vengeance

Вышел трейлер игры Shinobi: Art of Vengeance про способности протагониста в бою
Компания Sega выпустила очередной трейлер своей грядущей игры Shinobi: Art of Vengeance.
Проект представляет собой боевой двухмерный платформер.
В ролике аудитории демонстрируют специальные средства для ускоренного передвижения и преодоления препятствий, испытания в дуэлях с боссами и ультимативные виды атак.
Новая часть серии с более чем 40-летней историей выйдет на ПК и консолях 29 августа текущего года.
Над игрой трудится команда Lizardcube, ранее отметившаяся Streets of Rage 4, тепло принятой критиками и геймерами.