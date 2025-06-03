"Кинопоиск" запустил игровое фандом-пространство в Roblox

На онлайн-платформе Roblox состоялся запуск виртуального пространства "Мир Кинопоиска" - игровой метавселенной, основанной на сериалах и франшизах отечественного интернет-сервиса.

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Посетителям созданного сервера доступны мини-игры по "Майору Грому", "Этерне" и "Иным". В ближайшие несколько месяцев запланированы аналогичные активности по "Королю и Шуту" и "Кибердеревне".

Виртуальным помощником, рассказывающем о правилах пространства, выступил Сынуля из "Объяснялкиных".

На вторую половину июня анонсирован специальный онлайн-ивент по сериалу "Этерна", в рамках которого геймеры смогут пообщаться с артистами проекта и получить тематические призы за выполнение определенных внутриигровых заданий.

Цифровая площадка совмещает тематические игровые зоны, интерактивный музей с экспонатами, сцену для онлайн-мероприятий и магазин мерча, где подарки выдаются за призовые места в мини-играх. Также доступен виртуальный кинотеатр.

"Мир Кинопоиска" создается совместно с агентством Trend Surfers.

Три года назад, когда концепция метавселенных набирала популярность, только четверть россиян знали об этом явлении.

Многие крупные компании и корпорации уже успели отказались от инвестирования подобных начинаний. Например, Disney ликвидировали свое профильное подразделение по этому направлению в 2023-м.