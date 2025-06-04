Студия GFAGAMES анонсировала бесплатную демо-версию PIONER

Разработчики MMO-шутера PIONER представили новый трейлер игры, приуроченный к фестивалю Steam Next Fest, в рамках которого попробовать проект смогут все желающие. Об этом говорится на сайте студии.

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Согласно заявлению GFAGAMES, в рамках Steam Next Fest с 9 по 16 июня пользователи смогут опробовать мультиплеерную демо-версию игры. После завершения открытого этапа студия планирует запустить закрытые тесты небольшими группами. Игрокам рекомендуется заранее оформить заявку на участие — подать ее можно на сайте разработчиков.

Страница PIONER в Steam уже доступна для ознакомления с информацией о проекте и предстоящем тестировании. При желании пользователи могут добавить игру в список желаемого.

PIONER — это игра, которая объединяет элементы выживания и погружает пользователей в атмосферу советской эпохи. В игре представлен огромный мир площадью 50 кв. км., где игроки могут исследовать территорию, собирать ресурсы, создавать оружие и сражаться за выживание. Игрокам доступны различные режимы: сюжетная кампания, PvE и PvP-зоны, где они могут сразиться друг с другом. Действие разворачивается на постапокалиптическом острове с повышенным уровнем радиации.

Выход игры запланирован на 2025 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точная дата пока не объявлена.

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