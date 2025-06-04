В Steam нашли намек на возможный скорый релиз Hollow Knight: Silksong

Фанаты Hollow Knight: Silksong вновь обрели надежду на скорый релиз долгожданного сиквела. Причиной тому стало обнаружение свежих обновлений в файлах страницы игры в Steam. Об этом сообщает издание Dexerto. Прошло более шести лет с момента анонса Silksong – продолжения нашумевшей метроидвании Hollow Knight 2017 года. Изначально выход игры ожидался в начале 2023 года, но был отложен на неопределенный срок.

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С тех пор новостей о дате релиза было крайне мало, что заставляет фанатов цепляться за любую крупицу информации. Ранее уже появлялись слухи о скором выходе игры, например, в связи с появлением ее демо-версии на одной из музейных выставок. Теперь же, на фоне приближения игрового шоу Summer Game Fest, у фанатов появилась новый повод думать о приближении выхода долгожданного проекта. Датамайнер под ником Wario64 сообщил, что страница Silksong в Steam получила несколько бэкенд-обновлений, причем один из пакетов был изменен впервые за 15 месяцев.

Хотя подобные изменения происходили и ранее, тот факт, что последний апдейт случился накануне Summer Game Fest, стал для фанатов особенным. Некоторые геймеры предполагают, что игра может быть выпущена без предварительного анонса прямо во время шоу. Summer Game Fest пройдет 6 июня 2025 года.