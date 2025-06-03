Вышел релизный трейлер Section 13

Вышел релизный трейлер игры Section 13
Компания Ocean Drive Studio к выходу своей игры Section 13 выпустила ее финальный трейлер.
В ролике демонстрируются сюжетная завязка и основные геймплейные механики.
Синопсис следующий:
"В этом остросюжетном шутере на двустиковом управлении с элементами "рогалика" вам предстоит распутать целый клубок тайн. Выбирайте снаряжение, накапливайте улучшения и отправляйтесь на подземную базу в одиночку или с двумя друзьями".
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