Вышел релизный трейлер Section 13

Компания Ocean Drive Studio к выходу своей игры Section 13 выпустила ее финальный трейлер.

© Российская Газета

В ролике демонстрируются сюжетная завязка и основные геймплейные механики.

Синопсис следующий:

"В этом остросюжетном шутере на двустиковом управлении с элементами "рогалика" вам предстоит распутать целый клубок тайн. Выбирайте снаряжение, накапливайте улучшения и отправляйтесь на подземную базу в одиночку или с двумя друзьями".

На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг в Steam составляет 70% на основе более 600 отзывов.

В российском сегменте онлайн-магазина Valve за новинку просят 710 рублей.