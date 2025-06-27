Что Valve надо улучшить в Steam Deck 2?

Valve пока еще не анонсировала официального преемника своей портативной консоли Steam Deck, но многие геймеры сходятся в одном — компании есть, над чем поработать и что улучшить в потенциальной новой платформе. Портал howtogeek.com рассказал, какие фишки могут сделать Steam Deck 2 хитом.

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Повышенный объем батареи

Маленькая, не очень мощная батарея — бесспорно самый серьезный недостаток Steam Deck. Каждый, кто хоть раз пытался запустить ПК-порты различных ААА-релизов на устройстве, знает, что аккумулятора хватит в лучшем случае на 90 минут игры. И хотя ревизия OLED получила некоторые улучшения, их по-прежнему недостаточно, чтобы консоли хватало заряда для продолжительных игровых сессий.

Актуальная версия Steam Deck OLED оснащена батареей на 6 479 мАч — лучше, чем 5 220 мАч на Nintendo Switch 2. Да и в целом, благодаря оптимизации SteamOS, устройство расходует меньше энергии, чем многие аналоги. Тем не менее, Valve есть, над чем поработать.

Улучшенное масштабирование графики

Максимальное разрешение экрана на Steam Deck составляет 1280х800 — неплохо для портативной платформы. Проблема в том, что большинство новых релизов еле-еле работают в этом нативном разрешении, из-за чего игрокам приходится использовать масштабирование картинки.

На оригинальной Steam Deck нет чипов специально для функций с интеграцией машинного обучения, типа DLSS. Nintendo Switch 2 будет поддерживать масштабирование, что позволит разработчикам нацеливаться на менее высокое разрешение графики. PSSR, проприетарная технология масштабирования PlayStation 5, тоже заметно повышает качество картинки. Очевидно, что будущее ПК-гейминга за подобными технологиями, поэтому Valve стоит догонять конкурентов.

Функция быстрого рестарта

Одна из самых высоко оцененных фишек Xbox Series — функция быстрого продолжения, которая позволяет поставить несколько игр на паузу перед выключением консоли, и сразу вернуться в них при следующем запуске устройства. Никаких загрузочных экранов и меню. Steam Deck позволяет поставить на паузу одну игру, но было бы здорово, если бы функционал расширился до двух или трех.

Улучшенная поддержка облачного гейминга

Microsoft хочет предоставлять Xbox Game Pass для каждого устройства, до которого только можно дотянуться, в связи с чем удивительно, что подписка до сих пор недоступна в Steam. Магазин и так поддерживает подписочные сервисы от крупных издателей, такие как EA Play — Xbox Game Pass выглядит логичным следующим шагом. Тем более что Steam Deck и так поддерживает удаленный стриминг игр нативно.

120-герцовый экран

С релизом Nintendo Switch 2 все консоли нынешнего поколения будут поддерживать геймплей в 120 fps… Кроме Steam Deck OLED. Она выдает максимум 90 Гц с VRR, что достаточно хорошо подходит для геймплея в 40 fps Так или иначе, полноценный экран на 120 Гц гарантирует равномерное распределение кадров без необходимости тонкой настройки параметров устройства. Многие разработчики уже предусматривают параметры производительности, оптимизированные специально для Steam Deck.

Побольше портов USB-C

У оригинальной Steam Deck много полезных аксессуаров, но один-единственный USB-C порт означает, что обычно приходится выбирать между зарядкой и подключением чего-нибудь нужного. Хотя бы еще один порт будет невероятно удобным новшеством — так можно будет разворачивать консоль, как хочется пользователю.