"Балерина" Аны де Армас добавлена в Call of Duty

В играх франшизы Call of Duty очередное обновление ростера бойцов.

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В этот раз ряды оперативников пополнила профессиональная балерина Ева Макарро - главная героиня грядущего фильма по культовой вселенной "Джона Уика".

В комментариях под видео пользователи отмечают, что актриса Ана де Армас в образе своего персонажа выглядит в мультиплеерном шутере куда органичнее, чем, например, появлявшиеся там ранее Ники Минаж или Снуп Догг.

В России кинопремьера "Балерины" состоится уже на этой неделе - 5 июня.

Апдейт с новым контентом доступен в Black Ops 6 и Warzone с 3 июня.