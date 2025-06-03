"Балерина" Аны де Армас добавлена в Call of Duty
В играх франшизы Call of Duty очередное обновление ростера бойцов.
В этот раз ряды оперативников пополнила профессиональная балерина Ева Макарро - главная героиня грядущего фильма по культовой вселенной "Джона Уика".
В комментариях под видео пользователи отмечают, что актриса Ана де Армас в образе своего персонажа выглядит в мультиплеерном шутере куда органичнее, чем, например, появлявшиеся там ранее Ники Минаж или Снуп Догг.
В России кинопремьера "Балерины" состоится уже на этой неделе - 5 июня.
Апдейт с новым контентом доступен в Black Ops 6 и Warzone с 3 июня.