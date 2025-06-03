Первый ноутбук с фирменным процессором от Nvidia выйдет уже в этом году

Игровой бренд Alienware, принадлежащий Dell, готовится представить первый ноутбук на базе ARM-процессора от Nvidia к концу 2025 года. Этот шаг может стать значительным событием для рынка ПК и улучшить игровые возможности версии Windows для чипов с архитектурой ARM. Об этом сообщает издание The Verge.

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Nvidia, по информации источников, активно сотрудничает с MediaTek над созданием ускоренного процессорного блока (APU). Этот инновационный чип объединит центральный процессор на архитектуре ARM с графическим ядром на базе архитектуры Blackwell от Nvidia.

Появление такого решения от Nvidia обещает существенно улучшить ситуацию с играми в версии Windows для ARM. В настоящее время чипы Snapdragon X от Qualcomm требуют эмуляции игр в Windows через программное обеспечение Microsoft Prism, что значительно ограничивает их производительность и совместимость.

Слухи о разработке собственного ARM-процессора Nvidia появились еще в 2023 году и с тех пор продолжают циркулировать в сети. Так, например, недавно ютубер Moore's Law is Dead представил предположительно изображения этого APU и раскрыл ожидаемое энергопотребление в диапазоне от 80 до 120 Вт.

Nvidia не единственная компания, бросающая вызов доминированию Qualcomm в сегменте ARM-процессоров для ПК. MediaTek, по слухам, также разрабатывает собственный чип. AMD – еще одна компания, которая, согласно инсайдам, тоже работает над соответствующим решением.

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