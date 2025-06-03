На ПК вышла демо-версия Hell is Us

На ПК вышла демо-версия игры Hell is Us, ограниченная по времени
Студия Rogue Factor выпустила в Steam демо-версию игры Hell is Us, которая доступна для бесплатного ознакомления до 16 июня.
По этому поводу авторы также подготовили свежий трейлер.
В демке геймерам предлагается пройти пролог истории с возможностью выбора трех уровней сложности.
Авторы описывают свое детище как приключенческий экшен от третьего лица, в котором напряженные бои сочетаются с увлекательными исследованиями: "Изучайте полуоткрытый мир, ищите ответы на свои вопросы и знакомьтесь с таинственными созданиями".
На этапе анонса в комьюнити проект часто называли миксом из Dark Souls и Death Stranding.
Демо распространяется только на английском языке, для полной версии заявлен перевод на русский в виде субтитров.
В российском сегменте онлайн-магазина Valve по предварительному заказу за Hell is Us просят 2999 руб. за стандартное издание и 3299 руб. - за Deluxe Edition.
Релиз назначен на 4 сентября текущего года.