На ПК вышла демо-версия Hell is Us

Студия Rogue Factor выпустила в Steam демо-версию игры Hell is Us, которая доступна для бесплатного ознакомления до 16 июня.

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По этому поводу авторы также подготовили свежий трейлер.

В демке геймерам предлагается пройти пролог истории с возможностью выбора трех уровней сложности.

Авторы описывают свое детище как приключенческий экшен от третьего лица, в котором напряженные бои сочетаются с увлекательными исследованиями: "Изучайте полуоткрытый мир, ищите ответы на свои вопросы и знакомьтесь с таинственными созданиями".

На этапе анонса в комьюнити проект часто называли миксом из Dark Souls и Death Stranding.

Демо распространяется только на английском языке, для полной версии заявлен перевод на русский в виде субтитров.

В российском сегменте онлайн-магазина Valve по предварительному заказу за Hell is Us просят 2999 руб. за стандартное издание и 3299 руб. - за Deluxe Edition.

Релиз назначен на 4 сентября текущего года.