Продажи Elden Ring Nightreign превысили 3,5 млн копий за пять дней после выхода

Разработчики Elden Ring Nightreign из FromSoftware объявили, что продажи игры превысили 3,5 млн копий. На достижение этого результата тайтлу потребовалось всего пять дней.

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Авторы поблагодарили аудиторию за поддержку и отметили, что будут заниматься развитием игры и дальше. Для Nightreign планируют выпустить как минимум DLC и возможность играть вдвоём.

Кооперативная игра на трёх человек представляет собой экшен с элементами роглайк. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.

Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.