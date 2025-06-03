RTX 3060 снова самая популярная видеокарта в Steam

Steam опубликовал свежую статистику по железу пользователей за май 2025 года.

© Ferra.ru

На первое место вернулась видеокарта RTX 3060, сместив мобильную RTX 4060, которая лидировала в апреле. Теперь она на втором месте, а замыкает тройку десктопная RTX 4060. В пятерку также вошли GTX 1650 и RTX 4060 Ti.

Любопытно, что самая популярная видеокарта нового поколения Blackwell — GeForce RTX 5070 — пока лишь на 37-м месте. Это может быть связано с высокой ценой или ограниченным предложением на старте.

© Steam

Также продолжает расти доля Windows 11, прибавив 0,46% за месяц. Сейчас она приближается к 60%, тогда как Windows 10 опустилась ниже 40%.

По языкам без сюрпризов: лидируют английский, китайский и русский. Статистика подтверждает: многие геймеры всё еще предпочитают проверенное «железо», а апгрейд на новые видеокарты проходит медленно.