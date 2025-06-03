Red Magic в шаге от анонса игрового планшета с OLED-экраном

Компания Nubia готовится представить новый игровой планшет — Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, который станет преемником модели с чипом Snapdragon 8 Gen 3, выпущенной осенью 2024 года.

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Новинку оснастят кастомным 9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1504 пикселей, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 8240 мАч. Устройство ориентировано на геймеров и, как ожидается, получит встроенный вентилятор охлаждения — редкость для планшетов.

По слухам, планшет будет работать на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Leading Version, как и недавно вышедшие смартфоны Red Magic 10S Pro и 10S Pro+.

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Ожидается, что устройство станет прямым конкурентом новому Lenovo Legion Y700 (Gen 4) и готовящемуся игровому планшету Redmi с 8,8-дюймовым 3K LCD-дисплеем и чипом Dimensity 9400 Plus.

Дата анонса Red Magic Gaming Tablet 3 Pro пока не объявлена, но инсайдеры уверены — до премьеры остались считанные дни.