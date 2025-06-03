ASRock слил цены на RX 9060 XT до старта продаж

ASRock, через американского ритейлера Central Computers, раньше времени выложила на сайт видеокарты Radeon RX 9060 XT от и раскрыла цены.

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В продаже ожидаются сразу три модели: 8-гигабайтная RX 9060 XT CL за $319 и две 16-гигабайтные — RX 9060 XT CL ($369) и RX 9060 XT Steel Legend ($389).

Официальные изображения уже публиковались ранее: серия Challenger — это двухвентиляторный дизайн, а Steel Legend отличается белым кожухом, тремя вентиляторами и RGB-подсветкой.

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Все карты идут с заводским разгоном: версии CL имеют буст-частоту 3290 МГц, а Steel Legend — 3320 МГц. Для сравнения, референсный RX 9060 XT работает на 3130 МГц.

Изначально AMD объявила рекомендованные цены: $299 за 8 ГБ и $349 за 16 ГБ. Но как и в случае с другими релизами AMD и NVIDIA, реальная цена выше. RX 9060 XT остаётся одной из немногих новых видеокарт дешевле $400 — но вопрос, надолго ли.