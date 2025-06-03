NVIDIA и MediaTek выпустят совместный процессор для игровых ноутбуков

NVIDIA и MediaTek планируют выпустить совместный процессор, который может изменить рынок игровых ноутбуков. Речь идет о новом APU — чипе, объединяющем в себе CPU и GPU — специально для мобильных игровых устройств.

© Ferra.ru

Ранее слухи касались только настольных ПК, но теперь компании переключились на мобильный сегмент. Ожидается, что новый процессор появится уже в конце 2025 года или в начале 2026-го. Он будет основан на архитектуре ARM для центрального процессора и графическом ядре NVIDIA Blackwell.

Первым партнером в запуске этого APU станет Dell, а именно ее игровые ноутбуки серии Alienware. Такое сотрудничество позволит NVIDIA протестировать новый чип на рынке и оценить реакцию пользователей, прежде чем расширить доступность процессора на другие устройства.

Сейчас рынок мобильных процессоров для игр сильно доминируют AMD и Intel, которые предлагают высокую производительность при низком энергопотреблении. Появление NVIDIA и MediaTek может создать новую конкуренцию и предложить альтернативу с точки зрения графики и эффективности.