Как потянет игры в 2025 компьютер на Ryzen 5600G

Эксперт YouTube-канала sirVikman продемонстрировал, как в современных проектах в 1080р показывает себя Ryzen 5600G Vega 7.

Тестировался Ryzen 5600G в стоке и в разгоне. Среди игр запускались в FHD CS 2, Hunt Showdown, RUST, PUBG, Deep Rock Galactic, Risk of Rain 2, Kingdome Сome Deliverance II, TES 4 Oblivion Remastered, The Last of Us 2, Spider Man 2, Dragon Age Veilguard, Expedition 33, Stalker 2, Avowed, Cyberpunk 2077.

В разгоне частота Ryzen 5600G составляла 4500 МГц по всем ядрам, сняты все лимиты, 2300 МГц по графическому ядру.

CS 2 запускалась с низким пресетом. По итогу в неё можно было более-менее комфортно играть только с разгоном. В среднем в стоке FPS составлял 66 к/с, в разгоне - 82 к/с.

Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев графики.

Средняя частота кадров с Ryzen 5600G без разгона составляла всего 36 к/с, с ним - 46 к/с.

Вывод

На Ryzen 5600G Vega 7 в какие-то определённые проекты действительно можно поиграть с адекватной картинкой, но для этого потребуется серьёзный разгон. В целом же в 2025 году собирать систему на этом процессоре нет смысла. Гораздо целесообразнее взять Ryzen 3600 или 5500, а также 5070 на 8 ГБ: с этой сборкой FPS будет значительно выше, чем с 5600G.