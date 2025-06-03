Вышел трейлер Nakwon: Last Paradise про зомби-апокалипсис в Южной Корее

Вышел трейлер игры Nakwon: Last Paradise про зомби-апокалипсис в Южной Корее
Компания NEXON представила свежий трейлер своей грядущей игры Nakwon: Last Paradise.
В трейлере демонстрируются кадры игрового процесса с различными геймплейными механиками.
Авторы называют результат своей работы многопользовательской игрой о выживании среди зомби в Южной Корее: "Днем вы занимаетесь убежищем, ночью выходите в город. Добывайте ресурсы, отбиваясь от зараженных и враждебных людей".
В комментариях под видео пользователи отмечают сходство с кинодилогией "Поезд в Пусан" и The Day Before от разработчиков из Якутии.
Сроки релиза не раскрываются, но в Steam у проекта уже есть отдельная страница, которую можно добавить в вишлист.