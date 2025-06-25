5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Guilty as Sock!

Guilty as Sock! — соревновательный патигейм о носочных куклах, участвующих в жарких судебных разбирательствах. И защитникам, и прокурорам предстоит убедить судью и присяжных в своей правоте, что достаточно сложно, когда все роли играют другие игроки. Не говоря уже о свидетелях, приставах и журналистах. Другими словами, это идеальное развлечение для тех, кто любит хаотичные разговорные игры с друзьями.

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Pipistrello and the Cursed Yoyo

Разработчик Pocket Trap называет собственный проект «йойованией» — или изометрическим приключением, где многие механики завязаны на йо-йо. Храбрая мышка Пипи объявляет войну четырем криминальным боссам своего города, и чтобы одолеть их, игроку необходимо решить немало головоломок, изучить городские улицы и победить множество врагов.

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Project Warlock 2

Оригинальная Project Warlock подражала старомодным шутерам больше, чем многие другие проекты того времени: она в самом деле была похожа на что-то, разработанное на движке Wolfenstein 3D. А вторая часть совершила технологический рывок в эпоху Build Engine (Duke Nukem 3D), хотя разработчик называет главными источниками вдохновения Quake и Doom 64. Как бы то ни было, Project Warlock 2 — ретро-шутер с отличной спрайтовой графикой и запутанными картами в духе релизов 1990-х.

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Decade

Таинственное point-and-click приключение, где игроку предстоит отправлять в прошлое детей, чтобы выяснить, из-за чего наступил конец света. Decade стилизована под старую операционную систему, где нужно изучать «документы, технологии и артефакты» в попытках разобраться в давно забытом прошлом. 20 концовок и экзистенциальный ужас прилагаются.