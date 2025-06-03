Адвокат основателя «Леста Игры»*: судьба «Мира Танков» пока неизвестна

Пока неизвестно, приведет ли запрет деятельности «Леста Игры» к ограничениям на распространение игр в России (компания разрабатывает «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz). Об этом рассказал адвокат основателя компании Малика Хатажаева Роман Макаров.

Он отметил, что защита будет обжаловать решение суда.

«Генпрокуратура считает, что Малик Хатажаев является сотрудником компании Wargaming. То есть это компания с белорусскими корнями, которая ныне существует на Кипре, и он держит для компании здесь активы», - сказал адвокат.

По версии Генпрокуратуры, владелец «Леста Игры» Малик Хатажаев и собственник Wargaming Виктор Кислый участвуют в объединении, осуществляющем экстремистскую деятельность в форме поддержки ВСУ.

Ранее суд признал деятельность игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории России. Компанию внесут в реестр Росфинмониторинга, а юрлица компании обратят в доход государства.