Адвокат основателя «Леста Игры»: судьба «Мира Танков» пока неизвестна

ТК «Звезда»иещё 12

Пока неизвестно, приведет ли запрет деятельности «Леста Игры» к ограничениям на распространение игр в России (компания разрабатывает «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz). Об этом рассказал адвокат основателя компании Малика Хатажаева Роман Макаров.

Адвокат основателя «Леста Игры»*: судьба «Мира Танков» пока неизвестна
© ТАСС

Он отметил, что защита будет обжаловать решение суда.

«Генпрокуратура считает, что Малик Хатажаев является сотрудником компании Wargaming. То есть это компания с белорусскими корнями, которая ныне существует на Кипре, и он держит для компании здесь активы», - сказал адвокат.

По версии Генпрокуратуры, владелец «Леста Игры» Малик Хатажаев и собственник Wargaming Виктор Кислый участвуют в объединении, осуществляющем экстремистскую деятельность в форме поддержки ВСУ.

Ранее суд признал деятельность игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории России. Компанию внесут в реестр Росфинмониторинга, а юрлица компании обратят в доход государства.

промо изображение