Прототип российской игровой консоли представили на ЦИПР-2025

В рамках конференции ЦИПР-2025 производитель электроники Fplus представил прототип портативной игровой консоли. Как пояснили "РГ" в компании, он представляет собой так называемый комплект разработчика (developer kit) – специальное устройство, на котором запущена операционная система и есть возможность для установки игр различной степени сборки, чтобы тестировать производительность консоли и получать информацию для отладки.

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Прототип представлен в трех вариантах c отличиями в форм-факторе (размер экрана, расположение кнопок и т.д.) и c операционными системами разных отечественных разработчиков – Alt OS, Аврора и Uncom OS. Устройства имеют технические характеристики, позволяющие запускать современные релизы.

Как пояснили в Fplus, для завершения процесса создания консоли требуется продолжить ее разработку в партнерстве с центрами инноваций, такими, например, как Сколково, учесть пользовательский опыт киберспортивного сообщества и мнение гейминговой прессы.

Fplus имеет долгосрочную дорожную карту по созданию продукта, она рассчитана на 5 лет и включает возможность частичного перехода на российскую ЭКБ (от 20 до 40%), в том числе в перспективе использование отечественного процессора, а также внесение устройства в Реестр Минпромторга. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть в большей степени от кооперации с другими участниками рынка, а также ресурсов государственно-частного партнерства.

В Fplus оценивают готовность технологии на уровне TRL 5 по шкале, используемой в венчурной среде (работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным), и опираются на свой успешный многолетний опыт в создании мобильных устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки). Выбор в пользу создания прототипа именно портативной модели обусловлен тем, что этот форм-фактор показывает в последние годы рост в продажах по сравнению со стационарными консолями, которые достигли максимальных на текущий момент мощностей и не отвечают запросу пользователя с точки зрения мобильности.