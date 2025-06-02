Прототип российской игровой консоли представили на ЦИПР-2025
В рамках конференции ЦИПР-2025 производитель электроники Fplus представил прототип портативной игровой консоли. Как пояснили "РГ" в компании, он представляет собой так называемый комплект разработчика (developer kit) – специальное устройство, на котором запущена операционная система и есть возможность для установки игр различной степени сборки, чтобы тестировать производительность консоли и получать информацию для отладки.
Прототип представлен в трех вариантах c отличиями в форм-факторе (размер экрана, расположение кнопок и т.д.) и c операционными системами разных отечественных разработчиков – Alt OS, Аврора и Uncom OS. Устройства имеют технические характеристики, позволяющие запускать современные релизы.
Как пояснили в Fplus, для завершения процесса создания консоли требуется продолжить ее разработку в партнерстве с центрами инноваций, такими, например, как Сколково, учесть пользовательский опыт киберспортивного сообщества и мнение гейминговой прессы.
Fplus имеет долгосрочную дорожную карту по созданию продукта, она рассчитана на 5 лет и включает возможность частичного перехода на российскую ЭКБ (от 20 до 40%), в том числе в перспективе использование отечественного процессора, а также внесение устройства в Реестр Минпромторга. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть в большей степени от кооперации с другими участниками рынка, а также ресурсов государственно-частного партнерства.
В Fplus оценивают готовность технологии на уровне TRL 5 по шкале, используемой в венчурной среде (работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным), и опираются на свой успешный многолетний опыт в создании мобильных устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки). Выбор в пользу создания прототипа именно портативной модели обусловлен тем, что этот форм-фактор показывает в последние годы рост в продажах по сравнению со стационарными консолями, которые достигли максимальных на текущий момент мощностей и не отвечают запросу пользователя с точки зрения мобильности.
«Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это отсутствие отечественной компонентной базы. Мы рассчитываем, что потенциал игровой индустрии сформирует достаточно большой рынок, способный стать ключевым стимулом для интенсивной работы над созданием и производством российского чипа, который можно использовать в потребительской электронике. Во-вторых, отсутствие отечественных игровых устройств и готовой экосистемы тормозит развитие отрасли с точки зрения возможностей запуска в том числе геймифицированных образовательных проектов, особенно патриотической направленности. Необходимо параллельно создавать как тайтлы новых игр, так и в целом рассматривать интеграцию с магазином игр, аналогичный иностранным, например, VK Play. В-третьих, это скепсис в отношении необходимости создания российской консоли, обусловленный тем, что рынок уже поделен между иностранными игроками, а подобные концепции в других странах как правило не были успешны. Подобный взгляд на импортозамещение мы наблюдали в сфере вычислительной техники и программных продуктов до 2022 года. Это создает определенные барьеры на пути обсуждения проекта с потенциальными партнёрами, несмотря на существующее распоряжение Президента РФ. Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме», - рассказл "РГ" директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов производителя электроники Fplus Илья Левчук.