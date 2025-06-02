Мошенники начали выдавать модифицированные RTX 5090 за серверные GPU

На китайской платформе Goofish появились фотографии странных RTX 5090 с турбинным охлаждением, которые официально не существуют.

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Как выяснилось, это модифицированные видеокарты, собранные из компонентов, извлечённых с других GPU. Некоторые из них вовсе продаются без графических чипов — только корпуса и платы.

NVIDIA не выпускает RTX 5090 в референсном «blower-style» исполнении из-за слишком высокого TDP. Однако для серверов заявлена RTX PRO 6000 Blackwell с турбиной и 300 Вт тепловыделения — она ещё не поступила в продажу.

Этим и воспользовались мошенники: карты с маркировкой RTX 5090D оказались подделками, собранными заново — зачастую без памяти и GPU.

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Такие карты востребованы для серверных кластеров, где нужно компактное охлаждение, но на деле их модифицируют для ИИ-фабрик или криптоферм. NVIDIA пока никак не реагирует.

Игроки же рискуют попасть на обман и купить «голый» корпус вместо видеокарты. Ситуация может только усугубиться, если контроль не усилится.