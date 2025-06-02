Представлен сверхдешевый 260-Гц монитор для киберспорта всего за $83

Китайский бренд Shengse представил игровой монитор N50Pro6 с частотой обновления до 260 Гц.

© Ferra.ru

При этом цена новинки всего $83! Устройство уже доступно для заказа на JD.com в Китае. Модель получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и заводской частотой 240 Гц, которую можно разогнать до 260 Гц.

Заявлено время отклика GtG — 1 мс, яркость — 400 нит, контрастность — 1000:1. Монитор поддерживает 8-битный цвет и покрывает 100% цветового пространства sRGB.

Устройство оснащено подставкой с возможностью регулировки по высоте, наклону и повороту, а также крюком для наушников. Есть поддержка VESA-крепления (100 × 100 мм), интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 — оба поддерживают 240/260 Гц.

За такие деньги монитор выглядит крайне привлекательно для начинающих киберспортсменов и геймеров с ограниченным бюджетом.