Microsoft устранила лаги и сбои игр в Windows 11

Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5058499, которое устранило серьёзные баги в версии 24H2 — от зависающих игр до лагов клавиатуры и мыши.

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Пользователи ранее обвиняли драйверы NVIDIA, но оказалось, что проблема была в самом ядре Windows. Обновление исправило ошибку в графическом ядре, из-за которой игры переставали отвечать или зависали сразу после запуска.

Также устранена утечка памяти в службе Input Service, провоцировавшая заметные задержки при вводе с клавиатуры, мыши и даже тача. Особенно сильно баг проявлялся в играх на движке Unreal Engine 5 — Palworld, The Finals, Fortnite, Dead by Daylight — где приводил даже к «синим экранам» из-за ошибок управления памятью.

Патч также устраняет баг с изменением разрешения и перемешиванием окон после выхода из сна.

Теперь Windows 11 24H2 выглядит гораздо стабильнее — особенно если установить обновление вручную через пункт «Загрузить и установить» в Центре обновлений. Все правки войдут в обязательный патч 11 июня.