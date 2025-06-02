Nintendo всерьез взялась за защиту Switch 2

До официального релиза Switch 2 остается меньше недели, но хакеры уже попытались добраться до новой консоли. И эта попытка оказалась безуспешной.

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В отличие от первой Switch, которая была относительно легко взламываема, новая модель оказалась гораздо более защищённой. Некоторые эксперименты даже завершились полной блокировкой устройства.

По сообщениям с Reddit и форума GBAtemp, несколько хакеров получили ранние образцы Switch 2 и пытались использовать известные уязвимости. Однако при запуске инструмента MIG Switch консоли тут же «уходили в кирпич» — бесконечная перезагрузка, невозможность восстановления.

Один из хакеров утверждает, что даже попытка считывания напряжения с чипа памяти завершилась фатальной ошибкой.

Switch 2, по предварительным данным, может отслеживать малейшие отклонения в питании и вмешательство в память, мгновенно блокируя систему. Это подтверждает, что Nintendo серьёзно усилила защиту после опыта с первой моделью.

Хотя официальных подтверждений пока нет, и все данные основаны на инсайдерских утечках, уже ясно: ждать быстрого взлома Switch 2 не стоит. Nintendo пошла ва-банк, делая ставку на максимальную безопасность.