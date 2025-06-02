В МТС появилась оплата внутриигровых покупок 14 новых игр

МТС добавил оплату внутриигровых покупок в популярных играх

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МТС открыла возможность пополнять игровые балансы для 14 популярных игр на своём сервисе МТС Оплата. Теперь пользователи могут быстро и удобно добавить валюту в такие хиты, как Honkai: Star Rail, Marvel, Rivals, Delta Force и другие. В список вошли игры как для ПК, так и для мобильных платформ, включая Free Fire, LifeAfter и Harry Potter: Magic Awakened.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать игру на сайте МТС Оплата, указать данные, такие как ID игрока или UID и сервер, а затем выбрать нужный пакет игровой валюты. Платёж оформляется через СБП с использованием карт любых российских банков. Средства зачисляются мгновенно, а процесс полностью безопасен.

В компании отметили, что сервис нацелен упростить жизнь геймерам, сделав процесс оплаты быстрым и доступным. По словам Кирилла Пальчуна, руководителя направления платежей и переводов МТС, современные игры становятся не только способом развлечения, но и важной частью социального и образовательного взаимодействия. Поэтому для компании важно предоставить игрокам удобный инструмент для доступа к их любимым проектам.