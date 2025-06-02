Том Хендерсон поиграл в ремейк Splinter Cell и назвал его впечатляющим

Известный инсайдер и владелец игрового издания Insider-Gaming Том Хендерсон заявил, что уже имел счастье ознакомиться с ремейком Splinter Cell и охарактеризовал его как «действительно впечатляющий». Об этом сообщает издание Wccftech.

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После анонса ремейка Splinter Cell, сделанного несколько лет назад, Ubisoft практически не предоставляла новой информации о проекте. В августе прошлого года управляющий директор Ubisoft Toronto, студии-разработчика, лишь отметил отсутствие новой информации о проекте на тот момент.

Однако сегодня ситуация изменилась: официальный аккаунт Ubisoft в X (бывший Twitter) опубликовал изображение Сэма Фишера. Примечательно, что это не кадр из оригинальной игры 2002 года, а изображение из Chaos Theory 2005 года, снабженное смайликами и хештегом Splinter Cell.

Учитывая заряженность фанатов Splinter Cell, требующих возвращения серии, Ubisoft, вероятно, умышленно опубликовала такой тизер, дразня аудиторию. Появление Сэма Фишера за неделю до выставки игр Summer Game Fest, вероятно, указывает на то, что Ubisoft готовит что-то значимое для показа в рамках этого мероприятия. А точнее – в рамках пресс-конференции Ubisoft Forward, которая пройдет отдельно от Summer Game Fest.

Том Хендерсон, ранее успешно предсказывавший анонсы Ubisoft, прокомментировал пост компании, выразив надежду на скорейшее получение дополнительной информации о проекте.

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