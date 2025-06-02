Журналист рассекретил причину отмены игры про "Черную пантеру"

Издательство Electronic Arts (EA) приняло решение отменить разработку игры про супергероя из вселенной комиксов Marvel Черную пантеру и закрыть студию Cliffhanger Games, отвечавшую за проект, из-за медленного создания проекта. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

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За почти четыре года работы над проектом, игра так и не смогла выйти за пределы стадии препродакшена. Причиной затянувшейся разработки называются трудности, связанные с одновременным формированием студии и созданием игрового концепта. Cliffhanger, базировавшаяся в дорогостоящем Киркленде, штат Вашингтон, только недавно начала активно расширять штат, что привело к тому, что многие уволенные сотрудники проработали в компании менее года, а некоторые — всего несколько недель. Команде также было сложно демонстрировать руководству свои эксперименты с процедурным повествованием.

Новость об отмене стала шоком для многих сотрудников Cliffhanger. Ведь еще в марте проект успешно прошел внутренний этап оценки прогресса, после которого руководство обычно принимает решение о дальнейшем развитии. По словам источников, команда была на подъеме, активно работая над «вертикальным срезом» игры, и чувствовала, что проект постепенно обретает форму.

Центральной особенностью отмененной игры должна была стать уникальная механика, значительно расширяющая и углубляющая идеи знаменитой системы Nemesis из серии Middle-earth: Shadow of Mordor. Эта система позволяла неигровым персонажам развивать уникальные черты и особенности в зависимости от действий игрока. Разработчики Cliffhanger, среди которых были выходцы из ныне закрытой Monolith Productions (создателей Nemesis), обладали глубоким пониманием потенциала этой механики.

В игре планировалось представить нескольких играбельных героев из вселенной комиксов, включая Т'Чаллу, Киллмонгера и Шури. Они должны были бороться за право носить титул Черной пантеры, дарующий сверхчеловеческую силу. Игроки могли управлять одним из персонажей, в то время как другие становились бы соперниками, с которыми можно было выстраивать сложные отношения. Герои объединялись перед лицом общей угрозы — вторжения инопланетной расы Скруллов. Некоторые Скруллы могли бы выдавать себя за союзников, а другие — запоминать действия игрока и реагировать на них, аналогично принципам Nemesis. Ранние прототипы и сборки игры создавались именно для того, чтобы продемонстрировать руководству EA амбициозность и потенциал этой механики.

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