Украина отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира-2025 по киберспорту (IESF WEC) в Косово в нескольких дисциплинах. Об этом в субботу, 31 мая, сообщается на сайте федерации киберспорта страны.

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Сообщается, что украинские спортсмены отказались от участия в турнире по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile из-за допуска сборной Белоруссии под национальным флагом. Однако в соревнованиях по Counter-Strike 2 украинская команда выступит, поскольку белорусы не прошли квалификацию.

— Нам очень жаль, что мы вынуждены пойти на такой шаг. Однако мы должны оставаться преданными ценностям, которые защищаем как на международной арене, так и в пределах страны, — цитирует заявление украинской сборной Lenta.ru.

Ранее двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко заявил, что украинским пловцам не нравится выступать на одних турнирах с российскими и белорусскими спортсменами, поскольку они раздражают уроженцев Украины.

Кроме того, 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожать руку российскому спортсмену Игорю Григорьеву, не сделал совместное фото на подиуме и, покидая пьедестал, жестом выразил свое несогласие после победы россиянина на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре.