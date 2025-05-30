Как открыть Призрака в Elden Ring: Nightreign — гайд

Призрак — одна из двух разблокируемых персонажей в Elden Ring: Nightreign, и открыть ее не так просто, как Герцогиню. Хотя сама по себе процедура не сложная, она требует не самых очевидных действий. Портал PC Gamer рассказал, как открыть Призрака в Nightreign.

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Прикоснитесь к фантому Призрака в восточном крыле крепости. Стоя лицом к столу экспедиций, пройдите через коридор направо, где стоит журнальный столик. После этого повернитесь налево — и увидите фантома, смотрящего на картину.

Игра перенесет вас на арену из обучения, где нужно победить босса, призывающего на подмогу обычных монстров. Лучше атаковать самого босса, игнорируя миньонов — у нее не так много здоровья.

Победа над боссом в картине откроет Призрака в качестве играбельного персонажа — переключиться на нее можно у алтаря. Уникальная Механика призрака — способность призывать убитых противников в качестве временных союзников. Помимо этого, она может призвать на помощь одного из трех стражей на случай, если призыв убитых врагов недоступен.