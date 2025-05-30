Как открыть Герцогиню в Elden Ring: Nightreign — гайд

Герцогиня — одна из самых стильных персонажей Elden Ring: Nightreign, но она не доступна для игры с самого начала. Ее нужно разблокировать, и, к счастью, процесс не слишком сложный. Портал PC Gamer рассказал, как открыть Герцогиню.

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Для того, чтобы открыть Герцогиню, игроку нужно отправиться в экспедицию на Трицефала и победить его — победа над боссом подарит особую реликвию. После этого реликвию нужно отнести жрице в крепости Круглого стола: она ждет прямо рядом со столом, в центре локации.

Хотя реликвия гарантированно выпадает при первой победе над Гладием, есть небольшой шанс, что ее можно получить и за проваленные экспедиции — потенциально это позволяет разблокировать Герцогиню раньше срока.

Отдав реликвию жрице, вы увидите короткую кат-сцену, которая раскроет Герцогиню. После этого на нее можно переключиться точно так же, как на любого другого играбельного персонажа — посетив алтарь рядом со столом экспедиций.

Трицефал — первый из доступных боссов, но это не значит, что он будет простым. Для победы, скорее всего, потребуется как минимум пара-тройка провальных забегов и толика удачи. Хорошая новость в том, что прохождение вступительной экспедиции открывает не только Герцогиню, но и тонну новых механик.