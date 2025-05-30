Как создать лобби для друзей в Elden Ring: Nightreign — гайд

Elden Ring: Nightreign, в отличие от оригинальной Elden Ring, целиком посвящена многопользовательскому кооперативу на трех игроков. Однако механики мультиплеера работают не совсем интуитивно — в них можно легко запутаться. Портал PC Gamer объяснил, как работают лобби и как играть в Nightreign с друзьями.

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Как создать лобби для друзей в Nightreign

Активируйте стол экспедиций в центре крепости.

Нажмите на F2 или правый бампер контроллера, чтобы перейти в меню мультиплеера.

Нажмите «Пригласить игроков» — на экране появится список друзей, которых можно пригласить.

После того, как имена приглашенных появятся в правом верхнем углу экрана, выберите экспедицию — вы начнете ее группой.

На данный момент Nightreign не поддерживает экспедиции на двух игроков: к группам обязательно присоединится третий случайный игрок, чтобы забить свободный слот. Играть придется либо в одиночку, либо втроем, либо двое + один рандом.

Если вы столкнулись с проблемами матчмейкинга, то ниже — ряд специфических правил, которые игра не объясняет.

Игра не позволяет создать экспедицию для похода на любого босса, кроме Гладия, пока вы не победите Трицефала (исключение — приглашение в чужое лобби).

Игра позволяет подключаться к людям, в чьих мирах активно событие изменчивой земли, но только при условии, что вы открыли это событие.

Игра не позволит другим игрокам подключиться к вашему лобби, если вы хотите пройти воспоминание того или иного персонажа (исключение — прямое приглашение в лобби). В этом случае, цель лидера лобби получает приоритет: другие игроки не смогут продвинуть свои персональные цели вперед, пока хост не выполнит свои.

Имейте в виду, что Nightreign не поддерживает кроссплей: играть с друзьями можно только при условии, что вы владеете копиями игры для одной платформы. При этом игра поддерживает мультиплеер между регионами, хотя по умолчанию он отключен в настройках.

Как пользоваться паролями

Настройка пароля в Nightreign позволяет матчмейкингу соединять друг с другом только тех, кто задал один и тот же пароль. Введите любой код в эту строку и скиньте его друзьям — теперь к вашей игре смогут присоединиться только они. Таким образом, с помощью пароля можно ограничить максимальное количество игроков в лобби: если вы хотите играть только с одним другом, то он свободно подключится к лобби, а третий слот игра отдаст случайному игроку.

Групповые пароли работают немного иначе. Они позволяют соединить до пяти лобби в единую сеть: вы будете чаще видеть фантомы других игроков, использующих тот же пароль. Но обойти лимит на трех игроков с помощью этой функции нельзя — вы просто сможете иногда видеть, что делают ваши товарищи.

Одиночная игра

В Nightreign также можно играть и в одиночку. Для этого достаточно перейти в меню мультиплеера и переключить опцию в нижней части списка на «соло». Игроку-одиночке доступны все те же экспедиции, что и группам, просто проходить их придется без помощи союзников.

Другой разговор, что проходить экспедиции в гордом одиночестве будет гораздо сложнее, поскольку Nightreign изначально рассчитана на кооператив. Ограничение по времени в три дня останется неизменным, но игрок-одиночка не будет пассивно получать руны от союзников, и боссов предстоит побеждать без какой-либо поддержки.