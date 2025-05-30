Microsoft вместо производства аналога Steam Deck займется оптимизацией Windows 11

Microsoft скорректировала приоритеты в направлении развития портативных игровых решений, временно сместив акцент с собственных устройств на оптимизацию Windows 11 под подобные устройства. Об этом сообщает Windows Central (WC).

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По имеющейся информации, Microsoft в ближайшей перспективе сосредоточится на улучшении производительности Windows 11 на портативных консолях сторонних производителей — в частности, таких как Asus ROG Ally. Это решение стало реакцией на тесты, показавшие, что Windows 11 уступает по игровым показателям SteamOS от Valve, на которой работают Steam Deck и Lenovo Legion Go S.

При этом Microsoft не отказывается от идеи собственной портативной консоли. По данным WC, в компании подтверждают наличие таких планов, однако на данном этапе презентация не планируется.

В рамках более широкой технологической стратегии Microsoft также продолжает работу над облачным игровым сервисом следующего поколения. Его цель — достичь качества, сопоставимого с конкурентами, включая GeForce Now от Nvidia. Параллельно продолжается разработка следующего поколения игровых консолей Xbox.

Ранее сообщалось, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» на PlayStation и Xbox получит поддержку модификаций.