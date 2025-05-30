"Ведьмак 3: Дикая Охота" на PlayStation и Xbox получит поддержку модификаций

Польская студия CD Projekt RED выпустит обновление для консольной версии «Ведьмак 3: Дикая Охота» с поддержкой модификаций. Об этом говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании.

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Согласно заявлению разработчиков на 38 странице документа, консольная версия игры получит интеграцию с платформой mod.io — популярным сервисом для распространения фанатских модов. Это станет первым случаем, когда полноценная моддинг-поддержка будет официально доступна на консолях в рамках франшизы «Ведьмак».

Поводом для инициативы стал 10-летний юбилей игры, который состоялся 19 мая. В документе указано, что в честь этого события разработчики планируют запустить серию акций, коллабораций и «сюрпризов» для игроков. Среди них — упомянутое обновление с консольной поддержкой модов, которое должно выйти до конца 2025 года.

Примечательно, что заявление было обнаружено пользователями сети — сами разработчики в своих соцсетях этого не анонсировали. При этом в отчете CD Projekt фраза о выпуске уже фигурирует в прошедшем времени, что может указывать либо на преждевременную публикацию информации, либо на отмену или перенос проекта. CD Projekt пока не дала комментариев по поводу поддержки модов на консолях.

В 2023 году студия уже выпустила официальный инструментарий REDkit, ориентированный на разработку модификаций, но лишь для ПК-версии игры.

Днем 30 мая разработчики официально объявили о поддержке модов на своем сайте.

Ранее разработчики Atomic Heart объявили о новом достижении своей игры и старте программы поддержки независимых студий.