Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2025

До начала лета рукой подать — для многих геймеров настанет время расчищать бэклог аккурат перед осенним парадом крупных релизов. На случай, если вы почему-то не играете в Elden Ring: Nightreign, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© EGS

В Epic Games Store раздают, пожалуй, одну из главных инди-игр современности — Limbo. Черно-белый платформер студии Playdead стоит у истоков независимого геймдева: история о путешествии мальчика по опасному монохромному миру породила армию подражателей и опередила тренды на много лет вперед. Limbo можно бесплатно забрать до 5 июня — отличный шанс наверстать упущенное, если вы еще почему-то не играли в нее.

© EGS

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store попала Tiny Tina’s Wonderlands: спин-офф Borderlands, вдохновленный тем самым фэнтези-дополнением для второй части. Новый мир, новые протагонисты, пачка новых механик — мастер Тина приготовила немало интересного для поклонников серии, которым хочется чего-то нового. Игру также можно бесплатно забрать до 5 июня.

© EGS

В Steam вышла демоверсия After Inc: Revival — прямого продолжения культовой мобильной игры Plague Inc. Но если в оригинальном проекте игрок должен был уничтожить цивилизацию, разработав идеальный вирус, то в сиквеле предстоит заниматься восстановлением планеты после победы над инфекцией. Для того, чтобы человечество вновь расцвело, необходимо добывать ресурсы, заново формировать общество, защищаться от зомби и устанавливать законы нового мира.

© Steam

Bioprototype — бесплатный авто-баттлер в духе Vampire Survivors, где игрок может вырастить собственное биологическое оружие, контролируя эволюцию монстра. Отдельной фишкой игры разработчики называют не разнообразие «органов» или оружия, а их тонкую настройку: условия активации каждого предмета снаряжения можно задать вручную, что открывает много возможностей для создания билдов.