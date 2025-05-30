Смартфон RedMagic 10S Pro+ испытали в ПК-играх

Автор YouTube-канала Geekerwan протестировал геймерский смартфон RedMagic 10S Pro+ в компьютерных играх через встроенный в новинку эмулятор.

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Смартфон оснащается разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Elite и встроенным эмулятором ПК-игр и Steam, позволяющим запускать компьютерные тайтлы на мобильном.

В рамках тестирования блогер запускал на смартфоне Control, Dying Light 2, Baldur's Gate 3, Metro Exodus и Black Myth: Wukong. Игры тестировались в разрешении 1600х720 пикселей, а их производительность варьировалась в зависимости от проекта.

Лучшие показатели продемонстрировала Control — частота кадров варьировалась от 70 до 100 fps. Однако другие игры показали более скромные результаты: Dying Light 2 и Metro Exodus работали с частотой около 30 fps, аналогичные показатели зафиксированы и у Baldur's Gate 3, но с падениями до 10 fps.

В случае с Black Myth: Wukong частота кадров и вовсе колебалась от 5 до 30 fps, а в динамичных сценах снижалась до 10–15 fps. Использование технологии NXSR с масштабированием на 50% позволило увеличить производительность до 30–50 fps, но это привело к значительной нагрузке на графический процессор.

Несмотря на возможность запускать ПК-игры, комфортным такой процесс назвать сложно — устройство нагревается, даже несмотря на встроенный в корпус смартфона кулер.

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