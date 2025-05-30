В Dota 2 вышел балансный патч 7.39b
Ночью 30 мая Valve выпустила обновление 7.39b для Dota 2. Патч содержит только незначительные правки баланса игры.
Небольшим изменениям подверглись области на карте около двух вышек сил Света (тир-1 внизу и тир-2 в центре), которые уже были подвержены правкам в 7.39. Также обновления получили новые нейтральные предметы: среди прочего были ослаблены характеристики Helm of the Undying и Giant's Maul.
Помимо этого, были обновлены характеристики около 40 персонажей. Так, Anti-Mage, Kez и Skywrath Mage стали немного сильнее, а Bristleback с Dark Seer и Slark получили нерфы.
Полный список изменений обновления 7.39b можно прочесть на сайте Dota 2.