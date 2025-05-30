EA уволит еще 400 разработчиков и закроет штаб-квартиру Codemasters

Electronic Arts (EA) объявила о закрытии студии Cliffhanger Games в Сиэтле, которая занималась созданием оригинальной игры по вселенной Черной Пантеры. Студия была основана шесть лет назад Кевином Стивенсом, ранее работавшим над Middle-earth: Shadow of Mordor.

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Это событие произошло спустя всего месяц после того, как EA уволила от 300 до 400 сотрудников в другой своей студии — Respawn Entertainment. Сейчас же ходят слухи, что компания готовится к еще одному крупному сокращению — около 400 разработчиков могут потерять работу в связи с возможным закрытием центрального офиса Codemasters.

Codemasters была приобретена EA за 1,2 миллиарда долларов, обойдя по цене предложение конкурента Take-Two. После сделки руководство Codemasters заявляло, что EA идеально подходит для дальнейшего развития студии. Однако за последние несколько лет Codemasters пережила значительную реструктуризацию. Три года назад команда была объединена со студией Criterion для работы над серией Need for Speed. В конце 2023 года в Codemasters уже проходила первая волна увольнений.