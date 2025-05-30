Atomic Heart получит очередное дополнение

Стало известно, что российско-кипрская студия Mundfish представит DLC (дополнение) для популярной игры Atomic Heart. Это произойдёт на летнем игровом фестивале Summer Game Fest 2025.

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Организаторы раскрыли обширный список ключевых партнёров: в мероприятии примут участие более 60 известных компаний, включая PlayStation, Xbox, Nintendo, CD Projekt RED и другие. Ожидается, что известный режиссёр игр и геймдизайнер Хидео Кодзима представит трейлер игры Death Stranding 2.

Возможно, на фестивале будет представлено четвёртое DLC для Atomic Heart, и, по слухам, финальное. Фестиваль начнётся 7 июня в 00:00 по московскому времени с двухчасовой презентации, которую проведёт отраслевой журналист Джефф Кили.