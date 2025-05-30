Бывший топ-менеджер Sony назвал подписку Xbox Game Pass угрозой для игр

На прошедшей выставке Gamescom LATAM бывший глава игрового подразделения Sony Сюхэй Йошида поделился своим мнением о модели подписок в игровой индустрии. Он считает, что стратегия Microsoft, активно продвигающей сервис Game Pass, может нанести вред как разработчикам, так и самому рынку игр.

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Йошида обеспокоен тем, что если подписка станет основным способом доступа к играм, то именно владельцы платформ будут определять, какие проекты вообще можно выпускать. В таких условиях, по его мнению, теряется пространство для экспериментов и свежих идей от небольших студий. А именно такие команды часто двигают индустрию вперед, предлагая неожиданные решения и создавая новые жанры.

Он отметил, что Sony придерживается более осторожного подхода. Новые игры сначала поступают в продажу по полной цене, а уже спустя некоторое время появляются в подписке. Это позволяет не обесценивать труд разработчиков и при этом со временем расширять аудиторию игр.

Йошида также упомянул, что Microsoft хоть и заявляет о возможности покупать игры отдельно от Game Pass, все же активно продвигает именно подписную модель. Он считает, что если со временем покупка игр станет неактуальной, это может привести к нежелательным последствиям для всей индустрии.