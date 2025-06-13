Что мы знаем о Deltarune: новой игре создателя Undertale

Deltarune, следующая игра от создателя Undertale Тоби Фокса, вот-вот выйдет в релиз — теперь уже более полноценный, чем две бесплатные главы, давно доступные публике. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать об игре и как она связана с Undertale.

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Дата релиза Deltarune

Deltarune выйдет 4 июня 2025 года. Релизная версия игры получит 3 и 4 главы сюжета — остальные выйдут позже, но владельцы Deltarune получат их бесплатно. Если вы не хотите ждать полноценного релиза, 1 и 2 главы можно попробовать бесплатно в виде демоверсии. Пока непонятно, останутся ли они бесплатными и после 4 июня — если вы давно хотели попробовать игру, то сейчас самое время.

Автор игры Тоби Фокс утверждает, что 5 глава находится в разработке, но пока не готова к одновременному релизу с 3 и 4 главами. Информации о том, когда выйдет 5 глава, нет.

Deltarune — продолжение Undertale?

По словам самого разработчика, Deltarune — своего рода «параллельная история» Undertale, разворачивающаяся в другом мире и, по большей части, с другими персонажами. Но это не значит, что отсылок к Undertale совсем не будет: Фокс намекает, что два мира как-то связаны между собой. Так, в Deltarune появляются Санс и Ториэль.

Deltarune расскажет о девочке-подростке Крис и ее монстре-однокласснице Сьюзи, которые попадают в Темный мир. Там они встречают принца Ралсея, после чего втроем отправляются в путешествие, которое раскроет тайну происхождения Темного мира. По крайней мере, так можно описать завязку игры без спойлеров: Тоби Фокс не слишком распространяется о подробностях сюжета. Главы Deltarune можно проходить в любом порядке, но разработчик рекомендует именно номерной порядок.

Механики Deltarune

Фанаты Undertale будут знакомы с центральными механиками Deltarune: пошаговая боевая система, bullet-hell мини-игры и способность проходить сражения двумя путями, мирным и жестоким.

Но, в отличие от Undertale, протагонист не будет один. Крис, Сьюзи и Ралсей — настоящая RPG-партия, и боевой экран напоминает что-то из ранних Final Fantasy. Случайные бои с врагами также заменили на фиксированных, видимых противников в глобальном мире, что позволит лучше спланировать сражения.

Наконец, по сравнению с Undertale, в Deltarune будет лишь один финал, хотя некоторые главы можно будет проходить разными способами. Фокс таинственно говорит, что в игре «есть что-то более важное, чем дойти до конца».