Что известно об Arc Raiders: убийце Marathon и Escape from Tarkov

Arc Raiders — один из самых ожидаемых многопользовательских шутеров года, затмивших даже хайп вокруг Marathon от Bungie. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об игре.

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Дата релиза Arc Raiders

У Arc Raiders нет точной даты релиза, но Embark уже анонсировала, что игра выйдет в 2025 году. И есть хорошая причина думать, что релиз состоится достаточно скоро. Фанаты обнаружили в тестовом билде игры скрытую ссылку, которая ведет на таймер, заканчивающийся 6 июня. Именно в этот день пройдет трансляция Summer Game Fest — может быть, игра выйдет без предупреждений, как The Finals.

Механики Arc Raiders

На поверхности Arc Raiders напоминает любой другой extraction-шутер. Игроки снаряжаются оружием и гаджетами из персональных хранилищ и высаживаются на карты, где можно сражаться как с другими живыми игроками, так и с ИИ-противниками. Цель — найти как можно больше редких ресурсов и предметов, попутно выполняя задания от торговцев.

Каждый матч длится максимум 30 минут. Игроки могут покинуть карту в любой момент, воспользовавшись люком или лифтом, но те, кто погибнут, не эвакуировавшись, потеряют взятое с собой снаряжение и подобранный лут.

Задания от торговцев выполняют роль основного вида прогрессии, но в Arc Raiders игроки получают опыт и просто так, за другие действия — это помогает продвигаться по древу навыков.

Мир Arc Raiders

Сеттинг — не первое, чем обычно привлекают внимание игры этого жанра, но завязка Arc Raiders, на самом деле, звучит любопытно. После того, как Землю разорила таинственная армия роботов, поставившая человечество на грань вымирания, игроки берут на себя роли рейдеров — обитателей последнего города людей. Именно им выпадает самая рискованная работа: выбираться на поверхность в поисках еды, припасов и редкого оружия.

Причем роботы представляют угрозу не только на словах. ARC постоянно присутствуют в матчах: летающие дроны патрулируют периметры зданий, сферические боты-огнеметчики поджидают в темных закоулках, боты-снайперы выцеливают людей, сидя на карнизах небоскребов.

Перестрелка больше чем с одним роботом может привести если не к гибели и выбыванию из матча, то как минимум к потере ценных предметов, которые тяжело восполнить посреди матча. ARC лучше обходить стороной, что придает геймплею Arc Raiders аспект скрытности, который не так распространен в Marathon и Escape from Tarkov. Открытый огонь — редкость, поскольку рейдеры всегда стараются выбраться из горячих точек невредимыми.