В Windows 11 появится функция для «оздоровления» ЦП на основе ИИ

Известный инсайдер и разработчик Albacore, рассказал, что Microsoft тестирует в Windows 11 новую функцию под названием Windows Health and Optimized Experiences (Здоровье Windows и оптимизированный опыт), которая связана с ИИ-приложением Copilot и работает через скрипт Lua (простой язык, требующий мало памяти).

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Инсайдер отметил, что новый функционал не связан с чат-ботом Copilot, а касается «умной» обработки процессов, анализируя и оптимизируя показатели батареи, яркость экрана, режим питания, загрузку процессора и памяти и другие факторы для повышения эффективности работы компьютера.

Функция разрабатывается так, чтобы ИИ оптимизировал и работу ноутбуков от батареи. При этом неясно, изменит ли Microsoft настройки для оптимизации работы системы или предложит какие-либо рекомендации, такие как яркость или ползунок «Режим питания», чтобы компьютер потреблял меньше энергии.