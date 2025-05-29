Летом представят продолжение Atomic Heart

Организаторы Summer Game Fest 2025 представили список ключевых партнеров ежегодного игрового фестиваля, который в этом году посетят более 60 ведущих компаний, включая крупнейших платформодержателей и издателей. Об этом сообщает портал DTF.

© кадр из игры

Свое участие подтвердили PlayStation, Xbox, Nintendo, CD Projekt RED, Epic Games, Square Enix, SEGA и другие представители индустрии. Особым событием мероприятия станет выступление Хидео Кодзимы, который, предположительно, представит трейлер Death Stranding 2.

Свое присутствие на фестивале также анонсировала студия Mundfish, известная по игре Atomic Heart. Затем в соцсетях разработчиков появился загадочный пост с подписью «Затишье перед бурей», что может намекать на скорый анонс дополнения или сиквела проекта. Вероятнее всего, на фестивале представят четвертое DLC, которое станет финальным.

Официальное открытие Summer Game Fest 2025 состоится 7 июня в 00:00 по московскому времени. Презентация продлится два часа, а ведущим вновь станет Джефф Кили.

Ранее стало известно об отмене игры о супергерое Marvel Черная пантера.