CD Project RED объявила о старте препродакшена Cyberpunk 2

CD Projekt в рамках финансового отчета за первый квартал 2025 года объявила о начале разработки продолжения Cyberpunk. Об этом сообщает портал DTF.

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Сиквел Cyberpunk 2077 официально перешел в стадию препродакшена, а команда разработчиков расширилась до 96 человек. Внутри компании игру стали называть Cyberpunk 2, однако окончательное название пока не подтверждено. Концептуальная фаза проекта была завершена в середине весны 2025 года.

В ходе финотчета также было отмечено, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разошлось тиражом в 10 млн копий. CD Projekt отмечает, что это впечатляющий результат, учитывая, что с момента релиза прошло всего 20 месяцев.

Продажи ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» продолжают укреплять позиции франшизы: общий тираж игры, включая GOTY-издание, превысил 60 млн копий, что делает ее одной из самых успешных игр в истории. Совокупный доход от продаж «Ведьмака 3» и его дополнений за последнее десятилетие достиг 2,4 млрд злотых (около 51 млрд руб.).

Разработка «Ведьмака 4» набирает обороты. По состоянию на 30 апреля над проектом работало 422 человека, что делает его основным направлением студии.

Финансовые показатели компании остаются устойчивыми. За первые три месяца 2025 года совокупный доход от продаж составил 226 млн злотых (около 4,8 млрд руб.), что в основном обеспечено высоким спросом на Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty. Чистая прибыль компании за первый квартал достигла 86 миллионов злотых (около 1,8 млрд руб.).

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