NVIDIA готовит игровой чип для ноутбуков

Инсайдер Moore's Law is Dead раскрыл, что NVIDIA разрабатывает собственный APU для игровых ноутбуков.

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Это первый потребительский процессор компании, рассчитанный не на ИИ-задачи, а на геймеров. Ожидается, что новинка выйдет в конце 2025 — начале 2026 года.

На утекшем изображении видно инженерный образец чипа, окружённый восемью модулями памяти — предположительно LPDDR5X. Такое решение напоминает Strix Halo от AMD с мощной встроенной графикой, завязанной на быструю оперативную память.

Заявленный TDP — от 80 до 120 Вт, то есть это будет высокопроизводительное решение. Чип, скорее всего, построен на архитектуре ARM, а его процессорную часть могла разрабатывать MediaTek.

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Пока видеокарты NVIDIA ставят только в связке с x86-процессорами, но новое APU может стать первым исключением.

Разработка явно нацелена на конкуренцию с новыми Ryzen AI, включая флагманский 395 MAX+. Учитывая растущую роль ИИ и универсальных решений, борьба выходит за пределы fps — производители делают ставку на энергоэффективность, гибкость и встроенный интеллект.