Asus выпустила «облегченный» мини-ПК серии NUC с RTX 5070M

Asus представила компактный ПК NUC 15 Performance — более доступную версию мощной линейки ROG NUC.

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Новинка получила видеокарту RTX 5070 Laptop, тогда как ROG-модели комплектуются вплоть до RTX 5080, что сильно сказывается на цене.

Несмотря на урезанную графику, процессоры остались на уровне: в NUC 15 Performance можно установить до 24-ядерного Intel Core Ultra 9 275HX или 20-ядерного Core Ultra 7 255HX.

Все работает в компактном 3-литровом корпусе с эффективным охлаждением и возможностью апгрейда без инструментов — доступ к SSD и оперативной памяти открывается одним винтом.

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Поддерживаются стандартные модули SODIMM, а среди портов: Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, 2.5G Ethernet и шесть портов USB. Внешне корпус идентичен старшим моделям, но без геймерского логотипа ROG.

Точная дата выхода и цена пока не объявлены, но новинка обещает быть заметно дешевле ROG NUC, которые стоят свыше $2000. Это делает её привлекательной альтернативой мощным ноутбукам — особенно в задачах, где важны компактность и производительность.