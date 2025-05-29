RX 9060 XT протестировали в Geekbench

В базе данных Geekbench появились первые результаты тестирования видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT на архитектуре RDNA 4.

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Согласно данным, новинка показывает производительность выше RX 7600 XT, но уступает RX 7700 XT — при этом обе последние построены на предыдущем поколении RDNA 3.

В тесте OpenCL RX 9060 XT набрала 109 315 баллов: это на 31% больше, чем у RX 7600 XT (83 313), но на 14% меньше, чем у RX 7700 XT (127 276). В Vulkan-разделе отрыв схожий: +25% к 7600 XT и −12% к 7700 XT.

Тестируемая модель имела 16 ГБ GDDR6-памяти с шиной 128 бит и частотой 20 Гбит/с. Рабочая частота GPU в тестах достигала лишь 2787 МГц, хотя заявленный буст у референсных карт — до 3,13 ГГц. У кастомных моделей возможен разгон до 3,3 ГГц.

© Wccftech

© Wccftech

RX 9060 XT позиционируется как прямой конкурент NVIDIA RTX 5060 Ti, но с большим объёмом памяти и более низкой ценой: $349 за 16 ГБ и $299 за 8 ГБ.

Ожидается, что в реальных играх карта покажет результаты ближе к RX 7700 XT, особенно с учетом дальнейшей оптимизации драйверов. Официальные игровые тесты ждём в начале июня.