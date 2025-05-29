RX 9060 XT протестировали в Geekbench — видеокарта заняла место между RX 7600 XT и RX 7700 XT
В базе данных Geekbench появились первые результаты тестирования видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT на архитектуре RDNA 4.
Согласно данным, новинка показывает производительность выше RX 7600 XT, но уступает RX 7700 XT — при этом обе последние построены на предыдущем поколении RDNA 3.
В тесте OpenCL RX 9060 XT набрала 109 315 баллов: это на 31% больше, чем у RX 7600 XT (83 313), но на 14% меньше, чем у RX 7700 XT (127 276). В Vulkan-разделе отрыв схожий: +25% к 7600 XT и −12% к 7700 XT.
Тестируемая модель имела 16 ГБ GDDR6-памяти с шиной 128 бит и частотой 20 Гбит/с. Рабочая частота GPU в тестах достигала лишь 2787 МГц, хотя заявленный буст у референсных карт — до 3,13 ГГц. У кастомных моделей возможен разгон до 3,3 ГГц.
RX 9060 XT позиционируется как прямой конкурент NVIDIA RTX 5060 Ti, но с большим объёмом памяти и более низкой ценой: $349 за 16 ГБ и $299 за 8 ГБ.
Ожидается, что в реальных играх карта покажет результаты ближе к RX 7700 XT, особенно с учетом дальнейшей оптимизации драйверов. Официальные игровые тесты ждём в начале июня.